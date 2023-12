Basket, Reggio Emilia si rivoluziona per crescere: "Un sogno? Lo scudetto..."

LA STORIA

La presidente Bartoli e il capitano Vitali della UNAHOTELS raccontano i segreti di un gruppo che sta facendo molto bene in Serie A1 di basket

Cambiare tutto per ripartire, svoltare e coltivare le proprie ambizioni, sognando uno scudetto solo sfiorato nel 2015 e nel 2016. L'ottima stagione della UNAHOTELS Reggio Emilia, ad appena quattro punti dalla vetta, nasce da una rivoluzione estiva necessaria dopo una salvezza centrata all’ultima gara.

“Penso che i risultati che stiamo ottenendo in questo momento siano il frutto del lavorare fidandoci uno dell’altro - spiega ai nostri microfoni Veronica Bartoli, presidente della società di basket biancorossa - e questo ci permette di lavorare in modo sereno, ma costruttivo, cercando di avere tutti quanti un obiettivo comune per la Pallacanestro Reggiana”. “Andiamo in campo tutti con un unico obiettivo - ha aggiunto a sua volta Michele Vitali - siamo un bel gruppo unito e questo penso sia un grandissimo pregio e non scontato”.

Gli obiettivi oggi li fissa un nuovo coach, Dimitris Priftis, alla guida di gruppo totalmente rinnovato, ricco di qualità e di punti nelle mani. Tra i pochi superstiti del recente passato, il capitano Michele Vitali, che ha raccontato a SportMediaset: "Siamo un gruppo secondo me di sognatori e ambiziosi. Dentro lo spogliatoio, dentro di noi, abbiamo un obiettivo, rimarrà lì". "Siamo ripartiti in modo completamente diverso - spiega la presidente Bartoli - , abbiamo fatto una rivoluzione al nostro interno, per avere una visione nuova, una visione più a lungo termine. È quello che interessa a me: non raccogliere i frutti magari oggi, ma nel lungo termine, in modo costruttivo”.

Nel lungo termine della UNAHOTELS Reggio Emilia c’è un percorso di crescita costante, la nuova Casa Biancorossa in costruzione in cui far crescere le giovanili e poi, un grande sogno: "Come tutti i presidenti o proprietari di club - dice Veronica Bartoli - il sogno è quello di vedere lo scudetto sulla propria divisa”. Più conservativo il capitano biancorosso, Vitali: “Vogliamo ambire a migliorarci sempre di più, vincere più partite possibili, però rimanere sempre umili, con i piedi per terra. È un campionato difficile, ma penso che la cosa più bella sia l’entusiasmo e la passione che stiamo riuscendo a trasmettere a tutto il pubblico di Reggio Emilia”.