L'allenatore della Unahotels ha analizzato la vittoria ottenuta con Varese, esaltando l'atteggiamento della sua squadra. "Questa non è stata una partita facile per noi. Abbiamo giocato solo tre giorni fa, e abbiamo fatto molta fatica. Complimenti ai miei giocatori, sono molto contento per la mentalità dimostrata, e per la pazienza con cui abbiamo affrontato Varese. Alla fine arriva una vittoria importantissima per il nostro imperativo di essere nella nei prossimi playoff."