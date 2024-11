Reggio Emilia, Priftis frena su Faried: "Avrà bisogno di tempo"

Il coach dell'UNAHOTELS Reggio Emilia, Dimitris Priftis, ha parlato alla Gazzetta di Reggio di Kenneth Faried: "È un giocatore che ha fatto una grande carriera nella NBA, le sue caratteristiche sono ben conosciute e non devo certo presentarle io, ma non scordiamoci che deve conoscere il basket europeo, un basket che non ha quasi mai vissuto. Avrà sicuramente bisogno di tempo per conoscerci, per conoscere il nostro sistema di gioco, adattarsi e poi potrà darci una mano. Aspettiamo di conoscerlo e vedremo cosa è in grado di darci. Sicuramente ci vorrà un poi d tempo per far sì che ci conosca e che capisca in che squadra si trova".