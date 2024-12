Reggio Emilia, Priftis: "Considero Trapani allo stesso livello di Milano e Bologna"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Considero Trapani allo stesso livello di Milano e Bologna, come team di vertice di questa Serie A, questo significa che per vincere ci servirà esprimerci al massimo delle nostre possibilità in tutte le fasi del gioco: parlo di energia, atletismo, fisicità, ma anche di letture tattiche delle situazioni che ci verranno messe di fronte ed ovviamente delle percentuali di tiro. Sarà una sfida davvero complessa, perchè Trapani ha allestito un roster molto ambizioso, andando a pescare giocatori non solo di talento ma anche di grande esperienza".