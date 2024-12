Reggio Emilia, Priftis: "Considero Sassari una delle squadre più organizzate"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Considero la Dinamo Sassari una delle squadre più organizzate e disciplinate, soprattutto nella metà campo offensiva, dell’intera Serie A. Ha grande capacità di lettura delle situazioni ed un livello molto alto di esecuzione. Inoltre, è in grado di riconoscere i punti deboli delle difese avversarie e punirle. Per questo motivo è fuori dubbio che le nostre possibilità di successo partono, come sempre d'altronde, dalla nostra mentalità difensiva e dalla capacità di giocare sia con concentrazione che energia. Penso però che sarà necessario anche migliorare ed innalzare il nostro livello di efficacia offensiva, passandoci di più la palla e cercando di giocare una pallacanestro che sia corale e consistente”.