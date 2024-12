Reggio Emilia, ecco Faried: "Italia? Ne parlavo sempre con Gallinari"

Kenneth Faried si presenta: dopo l’esordio in campo domenica scorsa a Napoli, il neo-biancorosso ha incontrato nel pomeriggio odierno i media locali. Queste le prime parole del giocatore: "Reggio Emilia mi ricorda molto il College: una comunità orientata sull’importanza della famiglia, accogliente e unita, dove la vita non è frenetica, ma ogni tanto si rallenta un po’ e ci si godono i momenti. Questi sono aspetti molto importanti per me e i miei cari, poi ovviamente quello che conta è il campo. Sono qua per giocare a basket e dare una mano ai miei compagni di squadra a raggiungere più vittorie possibili, essere d’aiuto per i più giovani e dare il mio contributo in campo e fuori con la mia esperienza. Sono abituato a fare il veterano, già dopo qualche anno in NBA avevo maturato questo “status”. Ho imparato con il tempo a essere sempre più un esempio sia con i fatti, ma anche aiutare con le parole ed essere più vocale. L’Italia? Ne parlavo tanto con Danilo Gallinari quando giocavamo insieme a Denver, lui tra l’altro mi preparava una pasta squisita. Gli ho sempre detto che avrei voluto provare un’esperienza in questo paese e quando, dopo la mia firma, mi ha scritto per congratularsi, si ricordava ancora di questo mio “pallino”. Sono in forma, mi sento bene e non vedo l’ora di scendere in capo davanti al nostro pubblico per godermi l’atmosfera del PalaBigi”.