Si ingigantisce il momento difficile per Reggio Emilia dal punto di vista degli infortuni: se gli acciaccati Smith (a Pistoia ha giocato con la mano sinistra fasciata per un problema a un dito) e Winston (dolore al quadricipite sinistro) sono da valutare, si ferma invece Michele Vitali, che dovrà saltare le prossime due gare. Per uno dei leader di Reggio distorsione alla caviglia riportata dopo essere atterrato sul piede del coach toscano Della Rosa appena fuori dal campo.