Grazie al 93-71 sul Bayern Monaco privo di Carsen Edwards, il Real Madrid è l'ultima squadra qualificata ai playoff di Eurolega 2025. Il 33-17 del primo quarto è stato decisivo per prendere l'inerzia favorevole della gara e non perderla mai: il top scorer alla sirena finale è Hezonja (19 punti, 5/5 da 2 e 2/4 da 3), con Shabazz Napier ultimo ad arrendersi per i bavaresi (19 punti anche per l'ex Olimpia Milano).