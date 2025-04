Scafati, Ramondino: "Miglior performance degli ultimi tempi"

Il coach della Givova Scafati ha commentato a caldo la sconfitta dei suoi a Trento (88-78): “Congratulazioni a Trento per il successo odierno e per tutto ciò che sta facendo in quest’annata. Ritengo che sia stata la miglior performance degli ultimi tempi in termini di consistenza e continuità, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Abbiamo dimostrato, in più occasioni, di voler e saper reagire, riuscendo a rispondere colpo su colpo alle folate di Trento che avrebbero potuto annichilire chiunque. Così non è stato: i ragazzi hanno saputo rispondere alla pressione della Dolomiti Energia, squadra estremamente lucida con il pallone tra le mani. Da parte nostra, ritengo ci sia stata grande disciplina ed applicazione su entrambi i lati del campo; evidentemente, qualcosa di troppo abbiamo concesso in termini di penetrazioni ai loro esterni ma la partita è stata equilibrata fino alle ultime battute di gioco. Ci sono tante cose da salvare rispetto alla prestazione di questa sera, ovviamente non può mancare il rammarico e la frustrazione per aver disputato un’ottima gara, senza tuttavia aver conquistato due punti preziosi".