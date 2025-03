Scafati, Ramondino: "È esclusivamente responsabilità del coach"

Al termine della sconfitta casalinga con Tortona (79-102), dalla sala stampa del PalaMangano sono arrivate le dichiarazioni di Marco Rmaondino (coach Givova Scafati): "Complimenti a Tortona per la vittoria e la gara sotto tutti i punti di vista. Da parte nostra più che un’analisi tecnica ci deve essere una assunzione di responsabilità, da parte mia come allenatore: quando non funziona praticamente niente e si fa fatica a fare tutto è esclusivamente responsabilità dell’allenatore. Fare analisi tecnica in questo momento sarebbe spostare l’attenzione su un solo aspetto che non darebbe la fotografia della partita. È una responsabilità mia, per quello che vale questa sconfitta, nei modi e nelle proporzioni: se la squadra fa questa prestazione vuol dire che quel lavoro fatto dall’allenatore non è adeguato".