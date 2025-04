Scafati, Ramondino: "Ultimi minuti di 2° quarto ci hanno visto soffrire"

Il coach dei campani ha parlato nella conferenza stampa post partita, a pochi minuti dal 69-84 incassato con l'unahotels Reggio Emilia: "Come successo in altri casi, non appena perdiamo fluidità offensiva la squadra fa fatica a rimanere compatta in difesa. Complimenti a Reggio Emilia per il successo odierno, gli ultimi minuti di secondo quarto ci hanno visto soffrire, costringendoci a inseguire e subire un contraccolpo emotivo da cui non siamo stati in grado di venir fuori. Siamo molto rammaricati, la pressione di Reggio è stata costante sui nostri esterni, abbiamo palesato significative difficoltà nel creare qualcosa di rilevante dal punto di vista qualitativo con il pallone tra le mani”.