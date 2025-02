Scafati, Ramondino: "Christon? Uno dei più forti del campionato"

Ospite di "Chiacchiere da Basket", format online di PianetaBasket, il coach della Givova ha fatto il punto della situazione sul campionato dei campani (5 vittorie e 13 sconfitte, terzultimo posto a pari merito con Napoli): "Contro Sassari abbiamo meritato la vittoria, siamo stati bravi a limitare i nostri alti e bassi. Oltre ad Akin e Maxhuni, abbiamo avuto giocate di grande consistenza anche da Miaschi e Anim: questa tipologia di apporto è fondamentale, soprattutto se arriva al termine di una settimana dove non si può contare su Zanelli, Ulaneo e con Pinkins ancora molto acciaccato. Cambi nel roster? Spero di non aver bisogno di altri cambiamenti. Jovanovic nelle ultime 2 partite è stato fuori per una mia scelta tecnica, però ci tengo a dire che è stato impeccabile sua per atteggiamento che per supporto alla squadra. Pistoia (avversario di Scafati nel prossimo turno, sabato 8 ore 20.20)? Christon credo sia uno dei giocatori più forti del campionato. È un grande agonista, si esalta in partita come fa anche Forrest. Dovremo fare una partita di grande disciplina e attenzione".