Qualificazioni Eurobasket 2022: Sacchetti svela la long list per la ‘bolla’ russa

Tre partite per chiudere il ciclo di qualificazione all'EuroBasket 2022. Nonostante l'Italia sia già ammessa alla massima competizione continentale come Paese ospitante (uno dei quattro gironi al Forum di Milano il prossimo anno), gli Azzurri hanno fin qui completato un percorso netto e, anche se con una gara in meno, guidano il Gruppo B con tre vittorie in altrettante partite. In previsione della terza e ultima finestra di qualificazione, nella 'bolla' di Perm dal 15 al 22 febbraio, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha diramato la long list da cui verranno selezionati i 14 giocatori che affronteranno la trasferta in Russia.