Barcellona, Punter: "Mi piacerebbe restare ancora qualche anno"

Tra le parole concesse nella giornata di ieri da Kevin Punter ai canali ufficiali blaugrana, le più interessanti riguardano le volontà future dell'ex Olimpia, in scadenza di contratto al 30 giugno 2025: "Tutto va alla grande, mi piacerebbe restare qui ancora qualche anno. Ci ho pensato e mi sono fatto alcune domande. Mi piace Barcellona e il suo clima, a New York fa sempre freddo. Fino alla settima stagione in Europa, d'estate pensavo sempre a come andare in NBA. Non avevo fatto pace con la questione. Ma quando capisci come funziona il business e il mondo del basket, ti rendi conto che per arrivare in NBA non basta solo il basket. Ora, alla mia nona stagione, capire questo mi dà pace mentale. Sono partito da Lavrio, in Grecia, e ora gioco nel Barça. È una dimostrazione che tutto il lavoro che ho fatto, tutto lo sforzo estate dopo estate, stagione dopo stagione, non è passato inosservato. Sto sempre cercando di migliorare. Non sono un giocatore che si accontenta. Sono in un momento della mia carriera in cui sono più tranquillo. Posso concentrarmi sui miei obiettivi e su come migliorare ogni giorno".