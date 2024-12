Stando a quanto riportato da Superbasket, l'accordo tra Napolibasket e Avellino per uno scambio di contratto tra Zach Copeland e Jacob Pullen sarebbe stato raggiunto. Per Pullen si tratterebbe del ritorno a Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia della passata stagione, il secondo di quel gruppo dopo la firma arrivata ieri di Tomislav Zubcic.