Trapani, il saluto di Pullazi: "Tosta andare via, scelta forzata"

Sulle pagine del Giornale di Sicilia, Rei Pullazi ha parlato della sua esperienza al Trapani Shark, conclusasi nei giorni scorsi per passare all'APU Udine (A2): "Ringrazio coach Daniele Parente che a suo tempo pensò al mio ritorno. Il mio sogno, dopo essere andato via da Trapani, era quello di ritornare e vincere un campionato. Grazie a lui che ha creduto in me e grazie al presidente Antonini, che mi ha preso da Milano, sono riuscito a tornare qui e poi coronare un sogno. Mi mancava vincere un campionato e farlo qui a Trapani è stato ancora più bello. Due giorni dopo che abbiamo vinto il campionato è nato mio figlio. Poi ho anche avuto occasione di segnare i primi punti in Serie A. Sono tante piccole cose che porterò per sempre con me. Questa esperienza non me la potevo mai immaginare così bella. La settimana della promozione e della nascita di mio figlio è stata fuori da ogni logica. È tosta andare via e lasciare Trapani. È stata una scelta un po' forzata, perché per Trapani ho fatto e farei tutto, però capisco che gli obiettivi della società sono importanti. Mi faccio da parte con il massimo rispetto verso questi colori, con il sorriso e augurando il meglio possibile, la vittoria dello scudetto. Per ora questo obiettivo sembra un sogno, ma mi auguro che possa diventare realtà perché se succederà verrò nuovamente a Trapani a festeggiare. Il gruppo è fantastico ed è per questo che sta costruendo qualcosa di importante".