Provate a prendermi! Colbey Ross genera il panico e fa volare Trieste

Secondo miglior realizzatore di Trieste dopo lo stesso Valentine, Ross ha sicuramente portato quel talento necessario per poter sognare qualcosa in più di una semplice salvezza. Non è un caso che Trieste stia facendo così bene, e il merito è anche di un giocatore abituato a puntare in alto come Ross. Mai in stagione aveva fatto registrare una valutazione di 35, neanche il 26 ottobre quando contro Treviso ha raccolto il suo season-high con la bellezza di 30 punti a referto. Nel frattempo Trieste se lo coccola, nella speranza che la masterclass vista contro Tortona sia solo un assaggio di ciò che potrebbe arrivare nelle Final Eight di Coppa Italia.