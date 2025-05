Reggio Emilia, Priftis: "Affrontiamo Trapani con la giusta mentalità"

Alla vigilia di gara 1 al PalaShark (palla a due alle 20.45), coach Dimitris Priftis ha presentato le insidie che attenderanno la sua UNAHOTELS Reggio Emilia contro Trapani: "Siamo consapevoli del valore dei nostri avversari, la squadra più ambiziosa dell'intero campionato: hanno fatto una stagione regolare solida e consistente. La loro principale caratteristica è la forte aggressività difensiva, soprattutto sugli esterni, che li porta a forzare palle perse agli avversari e scatenare la transizione primaria, la peculiarità del loro gioco offensivo. Dovremo attaccare in maniera selezionata e oculata, aspettandoci la loro grande fisicità. Ci siamo allenati al completo e con concentrazione durante tutta la settimana: sappiamo che per essere competitivi in questa serie dovremo dar fondo a tutte le energie fisiche e mentali che abbiamo. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto i playoff per il secondo anno consecutivo: se lo merita il Club e anche noi, per il lavoro quotidiano che abbiamo fatto per tutta la stagione. Ora, vogliamo affrontarli con la giusta mentalità".