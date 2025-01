Reggio Emilia, Priftis: "Difficile difendere su Huertas"

A margine della sconfitta netta maturata a Tenerife, coach Dimitris Priftis ha commentato così l'esordio biancorosso nelle top 16 di BCL: "Gli avversari hanno giocato un'ottima gara, consistenti per tutta la sua durata. Difficile per noi difendere contro il pick&roll di Huertas, ma anche su Fitipaldo. Difficile anche contrastare la loro grande abilità di creare gioco. Ci hanno punito sempre, non solo individualmente ma trovando tiri da 3 dall'angolo, o palleggio arresto e tiro. Facciamo tesoro di questa partita per imparare, e continuiamo a lavorare per le prossime".