Reggio Emilia, Priftis: "Ci abbiamo messo il cuore, forze al lumicino"

Nel post partita del 72-82 con cui l'Unicaja Malaga si è qualificata alla Final 4 di BCL, Dimitris Priftis (coach Unahotels Reggio Emilia) ha commentato la fine del percorso europeo dei suoi: "Abbiamo lottato, ci abbiamo messo il cuore, e il livello della sfida era molto alto. Sia per la qualità che la quantità dei giocatori di Malaga, possono tenere alto il livello grazie alle rotazioni lunghe. A parte il secondo quarto, dove abbiamo perso il nostro spirito con brutte decisioni e soffrendo la loro aggressività, per la maggior parte della gara abbiamo giocato bene. Credo che un momento cruciale sia stato sul 61-62 con un canestro subito allo scadere dopo una grande difesa. Penso sia stato un momento chiave, ha inciso sull'inerzia della partita. Dobbiamo essere orgogliosi e soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché ad aprile stiamo ancora giocando in BCL. Da questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti. Ora dobbiamo recuperare perché siamo con le forze al lumicino. Dobbiamo restare uniti, giocare queste ultime 4 partite di campionato per piazzarci ai playoff in una stagione molto particolare: il risultato che lo scorso anno valeva il 5° posto, in questo ci vede lottare. Il livello di questo campionato è totalmente diverso dalla stagione passata: Trieste e Trapani hanno grande budget, noi dobbiamo combattere contro Venezia e Tortona, che pure sono a un livello differente dal nostro".