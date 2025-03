Reggio Emilia, Priftis: "Tenerife? Evitare regali gratuiti"

Unahotels Reggio Emilia-Lenovo Tenerife, 4° giornata del Gruppo K delle Top16 di BCL (palla a due al PalaBigi alle 20.30) è stata presentata da coach Dimitris Priftis tramite i canali ufficiali biancorossi: "Trovandoci di fronte una squadra che è in grado di leggere e punire qualsiasi tipo di errore che commetti (91-69 per gli spagnoli nella gara d'andata, nda), dovremo giocare una partita di grande concentrazione e il massimo livello di energia, non solo fisica ma anche mentale. La componente dell'affaticamento sarà sicuramente da gestire, nel bel mezzo di questo calendario che ci propone tanti incontri ravvicinati, ed è per questo che tutti gli elementi della rosa dovranno farsi trovare pronti a dare il proprio contributo. Sulle chiavi tecniche, dovremo evitare di fare regali gratuiti ai nostri avversari in termini di palle perse e offensivamente cercare di metterci nelle condizioni di prenderci buone soluzioni dalla lunga distanza, sperando che le percentuali ci possano aiutare".