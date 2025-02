Reggio Emilia, Priftis: "Sassari? Sarà fondamentale l'approccio"

Alla vigilia dell'anticipo del 20° turno di LBA con la Dinamo Sassari (domani sera, ore 20.30), Dimitris Priftis (coach Unahotels Reggio Emilia) ha parlato di come i biancorossi si sono avvicinati alla ripresa della Serie A: "Torniamo tutti in campo dopo una lunga pausa e questa è una variabile importante da considerare, soprattutto in termini di ritmo della partita. Sarà fondamentale l'approccio alla gara: bisognerà farsi trovare pronti, concentrati e ovviamente pieni di energia. Secondariamente, è una partita in casa nostra ed è prioritario per noi provare a migliorare il nostro bilancio di vittorie al PalaBigi. Sassari è una squadra che sta giocando bene, un basket organizzato con esterni in grado di leggere bene le difese e buoni tiratori dal perimetro. L'aggiunta di Thomas è un plus importante per loro, un atleta di esperienza che porta punti e personalità. Dovremo trovare una strada difensivamente per rompere questa loro disciplina offensiva, ma soprattutto dovremo restare concentrati su noi stessi e fare al meglio le nostre cose".