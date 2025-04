Reggio Emilia, Priftis: "Milano? Evitare atteggiamento avuto con Virtus"

Il coach dell'Unahotels ha presentato in conferenza stampa la partita che attende i biancorossi contro l'EA7 Emporio Armani Milano (domani, ore 19, PalaBigi): "Iniziamo un periodo molto impegnativo, con partite difficili e ravvicinate. Milano è una squadra di altissimo livello, che gioca con grande fisicità, qualità tecnica, intelligenza tattica e ha capacità di leggere le difese e punirle. Dovremo affrontarla al nostro massimo livello di concentrazione e intensità, evitando prima di tutto l'atteggiamento avuto lunedì scorso contro la Virtus. Non voglio che si parli di stanchezza come alibi: sappiamo bene che giocare a questi livelli richiede anche la capacità di convivere con la fatica. La corsa playoff è serratissima e ogni punto può essere decisivo: ci sono 4 squadre per 3 posti e vogliamo restare dentro questo gruppo.