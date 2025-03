Reggio Emilia, Priftis: "Manresa? Gran lavoro individuale sugli 1vs1"

Alla vigilia della sfida del PalaBigi contro Manresa (mercoledì, ore 20), coach Dimitris Prifits ha presentato le insidie per l'Unahotels Reggio Emilia nella seconda giornata delle Top 16 di BCL: "Manresa vorrà giocare una partita ad alto rimo, sono una squadra che quando può corre, prende tanti tiri nei primi secondi dell'azione e ha alcuni giocatori molto bravi a spaccare in due le difese con le loro penetrazioni. Questo ci porterà a dover fare un gran lavoro individuale in difesa sugli 1vs1 e provare a controllare in ogni modo la loro transizione. L'energia con cui scenderemo in campo sarà una delle chiavi, avendo dall'altra parte una squadra molto fisica, che pressa a tutto campo, aggredisce e va molto forte a rimbalzo d'attacco. Sarà una partita molto difficile contro una squadra che anche nel suo campionato nazionale sta andando molto bene, mostrando sempre grande competitività e agonismo".