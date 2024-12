Il presidente Contento spinge Treviso: "Sogno play-off, puntiamo sempre più in alto"

Avete sempre detto che il vostro è un progetto pluriennale: quando vedremo Treviso lottare per i primi posti?

"Siamo una società solida, non abbiamo delle risorse come altre, ma alla fine combattiamo ogni anno per un posto al sole. Sarà così ancora per molto tempo, noi cerchiamo sempre di alzare l'asticella come peraltro le altre società in Italia, fortunatamente. Con una programmazione seria che crediamo di avere, speriamo in un domani di puntare sempre più in alto".