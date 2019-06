Pozzecco, è sempre show: "Io non piango, andate a f..."

19/06/2019

Altro show in conferenza stampa di Gianmarco Pozzecco. Questa volta il coach di Sassari si è sfogato dopo la sconfitta a Venezia in gara 5 delle finali scudetto : "Della partita non me ne frega un c... Il PalaTaliercio è un catino, non si può giocare una finale". Poi ancora: "Io non piango, non l'ho mai fatto: andate tutti a f...", in riferimento alle lamentele di De Raffaele dopo gara 4. Infine sull'infortunio di Stefano Gentile: "È figlio di Nando, ma è anche figlio mio. Non mi interessa vincere o perdere, mi interessa che i miei giocatori non si facciano male. Stefano Gentile ha una coscia così e io so cosa vuol dire non giocare una finale per infortunio". Genuino, come al solito.