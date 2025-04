ESPN ha riportato che, nella serata di martedì, Gregg Popovich avrebbe avvertito un malore mentre era in un ristorante di San Antonio. Trasportato in ambulanza in ospedale, i controlli non avrebbero mostrato condizioni particolarmente gravi, specialmente nei parametri più critici nel percorso di riabilitazione dopo l'ictus del novembre 2024. Il coach degli Spurs si troverebbe ora a casa, dimesso dopo qualche ora dalla struttura ospedaliera, in condizioni stabili.