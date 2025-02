Virtus, Polonara: "Dopo Tortona abbiamo preso fiducia"

Ospite della trasmissione radiofonica "Black and White", Achille Polonara ha presentato l'avvicinamento della sua Virtus Segafredo Bologna alla Frecciarossa Final Eight di Torino: "La vittoria a Tortona ci ha dato grande fiducia, abbiamo fatto una buona prova collettiva dove ognuno ha portato il proprio contributo. Abbiamo giocato di squadra sia in attacco che in difesa, ci siamo preparati bene alla Coppa Italia. Ovviamente ci tenevamo a vincere dopo le due sconfitte in EuroLeague e lo abbiamo fatto, abbiamo risposto bene sul campo e ora partiamo per Torino belli carichi. A prescindere da chi si ha di fronte, che sia Milano o una squadra non di EuroLeague, ogni partita di Coppa Italia è tosta: sono gare secche dove ogni possesso conta, ogni azione è importantissima e la squadra più concentrata, la squadra che commette meno errori riesce a passare il turno. Dobbiamo cercare di affrontare la partita di oggi con la massima concentrazione, consapevoli del fatto che Milano è in un ottimo momento, ma sono convinto che dopo la partita con Tortona anche noi abbiamo preso fiducia. Obiettivi stagionali? Competere in ogni partita a prescindere dalla classifica, dobbiamo affrontare ogni gara consapevoli che possiamo competere contro ogni squadra, come è accaduto molte volte. È chiaro che si vince e si perde, tante volte sono i dettagli nei minuti finali a fare la differenza, l’importante è competere e fare quello che ci chiede Ivanovic, lottare, combattere su ogni pallone e poi alla fine si guarda la classifica, ma l’importante è restare concentrati e migliorare ogni giorno anche in prospettiva Serie A".