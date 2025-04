Virtus, Polonara: "Ivanovic? Ruolo fondamentale nella mia carriera"

Intervistato dai tifosi della Virtus Bologna nella giornata di ieri al Barberino Outlat, Achille Polonara ha parlato del momento di forma vissuto dalle Vu Nere: "Scudetto? Sarebbe stupendo vincerlo con la maglia della Virtus. Non oso immaginare se dovesse arrivare il tricolore. Il tecnico a cui sono più legato? A tutti devo un grazie, ma per me Dusko Ivanovic ha avuto un ruolo fondamentale in carriera. Rimpianti? Il quarto di finale a EuroBasket 2022, sopra di 2 a 15" dalla fne con la Francia ci siamo fatti battere. Rimane l'amaro in bocca, in semifinale avremmo trovato la Polonia e chissà".