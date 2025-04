Polonara e Pellegrino oltre la malattia: "Controllarsi salva la vita"

"È successo quasi per caso, mi sono sottoposto a un controllo urologico per mia sicurezza, dato che non è una cosa comune da fare in giovane età. Lì ho scoperto di avere questo seminoma maligno. È successo lo scorso 10 giugno, per fortuna nel giro di una settimana ero già in ospedale per l'operazione. Non ho dovuto fare chemioterapia, radioterapia né operazioni chirurgiche. È andata davvero bene, ora posso considerarmi completamente guarito, ma ovviamente devo tenermi controllato periodicamente, diciamo ogni 3 mesi circa".