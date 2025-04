Polonara: "Banchero e DiVincenzo? Se convinti e contenti, ben accetto"

Intervistato sul canale YouTube di Che Fatica La Vita Da Bomber, Achille Polonara (ala Virtus Segafredo Bologna e Italbasket) ha espresso un parere sul processo di naturalizzazione dei giocatori per entrare a far parte del gruppo azzurro: "Bene o male, siamo una grande famiglia in Nazionale. Cambiano pochi giocatori, un paio, durante le varie estati, ma l'ingresso di un giocatore forte ci può fare solo contenti. A prescindere dal ruolo. Quando vai a incontrare Banchero o DiVincenzo, li vedi magari controvoglia, o non sanno neanche dove sia l'Italia geograficamente, ti chiedi se ci sia la necessità di chiamarli. Chiaro che sono giocatori fortissimi, ci darebbero una grande mano. Se loro volessero venire convinti e contenti, sarebbe ben accetto. Ma con Banchero si è dimostrato il contrario, ha scelto Team USA e va bene così. Chiaro che sono giocatori talmente forti che averlo in squadra tutti sarebbero contenti".