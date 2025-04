Brescia, Poeta: "Fisicità di Bologna? Siamo andati in sofferenza"

A pochi minuti dal 91-79 della Segafredo Arena, Giuseppe Poeta (coach Germani Brescia) ha approfondito in conferenza alcuni temi della sconfitta dei suoi contro la Virtus: "Nel primo tempo siamo stati bravi a fare quello che avevamo preparato, giocando in campo aperto, in velocità, non facendoli giocare a difesa schierata. Nel secondo tempo non ci siamo più riusciti. Dobbiamo avere la lucidità di capire se ci sono stati più demeriti nostri o meriti loro. Hanno alzato il livello di fisicità e noi siamo andati in sofferenza, loro hanno mostrato la dura difesa che recentemente ha bloccato Milano o tenuto Reggio Emilia a 45 punti. Dobbiamo imparare dalla lezione presa, fare meglio i blocchi e soprattutto limitare le palle perse: oggi 17, troppe, ci hanno fatto perdere la fluidità in attacco. L'esultanza di Bilan ha cambiato l'inerzia? Non penso, io voglio che i miei giocatori si divertano sempre, non limiterò mai l’esultanza di un mio giocatore. Il pubblico Virtus, che conosco bene e a cui sono molto affezionato, si sarebbe messo in partita comunque".