Poeta: "Con Milano sfida splendida, servirà grande energia"

Il coach della Germani si prepara al gran duello con l'Emporio Armani Milano, il terzo della stagione dopo l'andata e quello in Coppa Italia. "Siamo attesi da una splendida sfida contro i tre volte campioni d’Italia in carica e, durante il corso della stagione, abbiamo già affrontato Milano in due occasioni. Sono una squadra di cui conosciamo molto bene le caratteristiche e le armi che hanno a disposizione. Noi dovremo compiere una prestazione contrassegnata da grande energia, in quanto vogliamo coinvolgere appieno il nostro pubblico all’interno della gara, provando ad aumentare il ritmo e giocando in transizione in attacco. Milano è una formazione allenata in maniera eccellente, completa e in grado di utilizzare i tutti propri effettivi nel miglior modo possibile, potendo contare su diversi assetti in quintetto e opzioni tattiche in base agli interpreti in campo. L’Olimpia, considerando il momento di forma che stanno attraversando, la loro capacità di alzare il livello della propria pallacanestro e i risultati ottenuti negli ultimi anni, rappresentano la squadra da battere”.