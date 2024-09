Poeta, l'emozione per Brescia-Varese: "Carichi per la prima"

BASKET

Domenica sarà l'esordio dell'ex assistente di Messina da head coach: "Varese costruita sull'estro di Mannion e Hands"

Come nel 2020/21 e nel 2021/22, stavolta però non a Masnago, tra le sfide inaugurali della stagione di LBA ci sarà quella tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese. In vista della gara del PalaLeonessa A2A (palla a due alle 18.15 di domenica 29), le telecamere e i microfoni di SportMediaset hanno raggiunto in esclusiva il coach dei biancoblù Giuseppe Poeta, all'esordio da capo allenatore in Serie A.

Nonostante la sconfitta nell'ultima amichevole prestagionale, col Trofeo Brusinelli conquistato dalla Dolomiti Energia Trentino (100-88), il morale del gruppo bresciano sembra alto: "Siamo carichi e pieni di entusiasmo per questa prima di campionato in casa. La squadra ha approcciato la settimana in maniera seria. Veniamo da un'ottima preseason, nonostante qualche acciacco di troppo".

Di fronte alla Germani, ancora col dubbio sull'impiego ed eventuale minutaggio di Amedeo Della Valle, sarà l'Openjobmetis Varese di coach Mandole e Nico Mannion: "Affronteremo una squadra con un'identità ben chiara: Varese è costruita sull'estro delle guardie Mannion e Hands ed è piena di tiratori. Dovremo cercare di limitare il loro gioco in transizione ed evitare che si accendano, perché altrimenti possono davvero diventare molto pericolosi".