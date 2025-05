Brescia, Poeta: "Dobbiamo essere più cattivi e aggressivi"

A margine della sconfitta casalinga con Trieste in gara-2 dei playoff di LBA, Giuseppe Poeta (coach Germani Brescia) ha commentato così l'1-1 nella serie dei quarti di finale: "Ci sono avversari molto forti: tanto credito a Trieste per questa prestazione. Noi possiamo e dobbiamo fare meglio alcune cose: su tutte, nel secondo quarto abbiamo concesso di accendersi a giocatori che poi si fa fatica a fermare. Il fatto che siamo partiti a +15 ha fatto scendere un po’ l’intensità e l'energia: una volta che i loro giocatori principali si sono accesi hanno fatto canestri molto difficili nella ripresa e do più meriti a loro che demeriti a noi. Abbiamo perso fiducia ed è normale. Dobbiamo essere bravi a non farli accendere perché sono veramente forti. Dobbiamo registrare la parte difensiva, dobbiamo essere più cattivi e aggressivi. Non possiamo fare solo 17 falli in una partita playoff prendendo 103 punti in casa. La loro natura la conosciamo bene, il loro modo di giocare altrettanto, l’identità è chiara. Quando segnano con queste percentuali paga. Dal canto nostro potevamo far meglio il secondo quarto. La partita la rivedrò stasera per alcune situazioni dove non siamo stati abbastanza aggressivi. Crediamo nella nostra pallacanestro, non ci snatureremo sicuramente al 20 di maggio, li abbiamo battuti 3 volte durante l’anno".