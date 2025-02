Brescia, Poeta: "Milano? La leggerezza un nostro punto di forza"

Il Giornale di Brescia ha riportato le dichiarazioni di coach Giuseppe Poeta in previsione della semifinale di Coppa Italia della sua Germani contro Milano (sabato 15, ore 18), rilasciate durante un collegamento con Teletutto: "Dovremo avere la consapevolezza che la leggerezza potrà essere un punto di forza. Credo che non verranno fatti cambiamenti. Milano? Ho osservato la loro performance, ed è stata impressionante. Dovremo cercare di opporre una grande difesa: l'Olimpia ha uno dei migliori attacchi d'Europa. La mia squadra è guidata da un grande desiderio di vincere. I ragazzi non mollano mai. Quella con Tortona è stata una partita vissuta sulle montagne russe, come spesso capita in Coppa Italia. Ma non abbiamo mai perso il filo, i miei giocatori sono stati esemplari. Dopo un approccio imperfetto, sono stati in grado di rimettere le cose a posto con una grande seconda metà di primo quarto, con un secondo e terzo parziale di altissimo livello".