Brescia, Poeta: "Burnell? Puntargli il dito contro non è giusto"

Al termine del 73-79 del PalaLeonessa A2A, Giuseppe Poeta (coach Germani Brescia) ha commentato in sala stampa l'ottima prova dei suoi contro Milano, nonostante la sconfitta: "Sono orgoglioso della partita dei miei ragazzi. Non siamo stati abbastanza cinici contro una squadra molto forte e in fiducia. Eravamo a +6 con palla in mano a 5' dalla fine, non siamo stati abbastanza cinici e lucidi, anche per merito loro. Complimenti a Milano, ha fatto una grande partita e i suoi giocatori più importanti hanno trovato canestri di grande classe. Dovevamo fare la partita perfetta, non l'abbiamo fatto ma abbiamo giocato con coraggio. Abbiamo tenuto nella lotta a rimbalzo, 16 assist, abbiamo fatto quello che dovevamo fare alzando il ritmo della partita nei primi due quarti. Poi non ci siamo più riusciti ma anche per merito loro. Paghiamo anche un po' le percentuali da tre. Nei primi quarti abbiamo giocato la partita che volevamo noi. Poi ci siamo un po' intestarditi con il post basso. Poi abbiamo provato altre soluzioni nel finale, non c'è niente da rimproverare ai ragazzi. Se non che dovevamo essere più cinici. La gestione dei falli di Burnell? L'ho sempre lasciato con due falli in campo nel primo tempo, mi ha risposto sempre in maniera estremamente positiva. Ho fiducia nei miei ragazzi, fiducia che fino adesso ha sempre ripagato. Se un giocatore mi dice di lasciarlo in campo con due falli, spesso lo ascolti. Lui è un ragazzo emotivo, ci ha dato tantissimo in questa stagione. Puntargli il dito contro non è giusto, ha fatto una partita nella quale non è riuscito a impattare come fatto altre volte. Capita e andiamo avanti".