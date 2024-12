Brescia, Poeta: "Tutto oltre ogni più rosea aspettativa"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il coach della Germani ha approfondito alcuni temi dell'ottimo inizio di stagione biancoblù (11-2, 2° posto in LBA): "Sta andando tutto oltre ogni più rosea aspettativa. Dobbiamo goderci il momento, senza darlo per scontato; ci deve servire per generare fiducia ed entusiasmo per il prosieguo della stagione, ne abbiamo bisogno. Sono contentissimo di questa squadra: i ragazzi si allenano al massimo e giorno dopo giorno stiamo costruendo chimica e fiducia. Tutti sono coinvolti. La leadership di Della Valle, Bilan e Ivanovic è fondamentale, ma sappiamo trovare anche altri protagonisti in ogni partita. Abbiamo 5 giocatori, quasi 6, in doppia cifra di media (Della Valle, Bilan, Ivanovic, Burnell e Rivers, con Maurice Ndour a 9,8 punti di media). Il mio mantra è "vivere una partita alla volta". Vedremo dove saremo alla fine della regular season. Ho un rapporto speciale con il patron Mauro Ferrari: in estate ci eravamo dati come unico obiettivo la salvezza, per pensare poi ai playoff e all'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Quest'ultimo è stato raggiunto. Ora pensiamo agli altri. Il gioco della Germani? Oggi è una squadra divertente. Ho avuto maestri come Messina e Pozzecco. Lavorare con il primo è stato come frequentare un clinic quotidiano, il secondo mi è stato vicino nella transizione da giocatore ad allenatore".