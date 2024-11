I protagonisti principali sono stati altri (16 punti per Thiemann e 13 per Osetkowski), ma nell'80-61 con cui la Germania ha sconfitto la Svezia a Heidelberg c'è anche la firma di Tibor Pleiss. 14' sul parquet per il centro di Trapani, con 3 punti e 3 rimbalzi a riempire il tabellino. Tedeschi e scandinavi sono ora appaiati a quota 2-2 al 2° posto del girone D, con ancora le sfide a Montenegro e Bulgaria da disputare a fine febbraio.