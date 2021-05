Playoff Serie A: Olimpia, Brindisi, Virtus e Venezia si confermano in gara-2  

playoff serie a

Bis casalingo concesso dalle quattro le squadre, impegnate rispettivamente contro Trento, Trieste, Treviso e Sassari: ora ci sono tre match point a disposizioni per le semifinali

Ci sono adesso tre match point a disposizione per Milano, Brindisi, Virtus Bologna e Venezia per strappare il pass delle semifinali playoff della Serie A di basket. L’Olimpia vince 93-79 contro Trento in gara-2. Brindisi non è per nulla da meno: travolta Trieste con un netto 86-54. Più sofferto, invece, il successo della Virtus Bologna contro Treviso (88-83). Bene anche Venezia, che piega 83-78 Sassari. Domenica e lunedì andrà in scena gara-3.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 93-79

L’Olimpia Milano vince anche gara-2 dei playoff di Serie A contro Trento e ora avrà a disposizione tre match point per chiudere i conti e passare in semifinale. Si rivela tutto estremamente agevole per la squadra di Ettore Messina, che si impone per 93-79 al termine di una partita che ha avuto sempre in controllo. Dopo un primo quarto equilibrato si accende il Chacho Rodriguez, che infila tre triple consecutive. L’Olimpia che tocca il +10 (41-31) con due liberi di Delaney. Il momento di maggiore pressione della squadra di Messina coincide anche con il +14 all’intervallo sulla schiacciata di LeDay (49-35). La Dolomiti Energia piazza in due minuti un parziale di 8-0 a inizio ripresa. Milano, però, replica prontamente con la tripla di Punter e il piazzato di Moraschini. Un 5-0 che fa malissimo ai tridentini, con l’Olimpia che arriva poi sul +20 (67-47) ancora con la tripla del solito Moraschini. L’Olimpia amministra il vantaggio accumulato nel terzo quarto (73-53) e Messina può dare spazio anche a tutta la sua panchina. Il migliore marcatore della serata è Zach LeDay con 19 punti, ma ottima anche la partita di Riccardo Moraschini, che ha messo a referto 15 punti. Doppia cifra anche per Sergio Rodriguez (15) e Kevin Punter (12). A Trento non bastano i 17 punti di Jeremy Morgan e i 15 di JaCorey Williams.

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 86-54

Centra il bis anche Brindisi, che non ha pietà contro Trieste, ora alla ricerca disperata di una rimonta (quasi) impossibile. I padroni di casa trovano il primo allungo di giornata nella seconda metà di quarto, che vede assoluti protagonisti Perkins e Willis con un parziale di 10-0. Alviti e Upson provano a scuotere l’Allianz, ma la tripla di Udom e i liberi di Harrison chiudono il quarto sul 25-11. Due triple consecutive di Bostic e Harrison valgono il +20. I giuliani costruiscono un incredibile parziale di 9-0 e riportano gli ospiti sul -11. 4 punti consecutivi di Perkins ristabiliscono le distanze tra le due squadre. Il canestro di Alviti chiude il primo tempo sul 40-25. Al rientro dagli spogliatoi, una straordinaria schiacciata di Willis e il contropiede di Willis portano l’Happy Casa su 24 punti di vantaggio; il canestro sulla sirena di Upson chiude la terza frazione sul 68-41. L’Allianz tenta una reazione d’orgoglio con i canestri di Upson e Doyle, ma i padroni di casa riescono a gestire agevolmente il largo vantaggio con i canestri di Gaspardo e Zanelli. Perkins (17) e Gaspardo (16) sugli scudi per Brindisi.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DE’ LONGHI TREVISO 88-83

La Virtus Segafredo Bologna batte la De’Longhi Treviso per 88-83 e anche lei si prepara a gara-3 per il suo primo match point in vista delle semifinali. Nel primo tempo gli ospiti sembrano correggere gli errori commessi in gara-1 e infatti riescono ad aggiudicarsi il parziale per due lunghezze. Lentamente, però, i padroni di casa cambiano marcia e ribaltano presto la situazione racimolando anche un discreto margine di vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nel secondo tempo gli uomini di coach Menetti offrono segnali di ripresa dando parecchio filo da torcere agli avversari. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri sfiorano la rimonta in extremis con uno strepitoso Mekowulu (23 punti), autore di ben 6 stoppate, ma finiscono con il subire le giocate decisive di Belinelli (top scorer, con 24) e Markovic per le Vu Nere. Il successo ottenuto quest’oggi consente alla Virtus Bologna di portarsi sul 2-0 nella serie contro Treviso, chiamata a vincere gara-3 in casa per poter sperare di passare il turno.

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 83-78

A meno di 24 ore dal successo in gara-1 all’overtime, la Reyer Venezia si ripete e batte la Dinamo Sassari 83-78 in gara-2. Il Banco cambia approccio al match, riuscendo a scappare via nel secondo quarto. Nonostante il ritorno in panchina di coach Pozzecco dopo i 10 giorni di sospensione per motivi disciplinari, gli ospiti sono costretti a subire la rimonta dei padroni di casa al rientro sul parquet, per poi perdere in volata una partita che all’intervallo lungo sembrava già vinta. Importantissimi per gli orogranata i 25 di Stefano Tonut e i 20 con 7 rimbalzi di Mitchell Watt, con l’azzurro gran protagonista su ambo i lati del campo nel tirato finale che consegna il 2-0 nella serie agli uomini di Walter De Raffaele. A Sassari non bastano Happ (14+8), Burnell (13 e 9 rimbalzi) e i 13 a testa della coppia Gentile-Kruslin, con Bendzius a sparare a salve dalla lunga (1/10) e Bilan decisivo in negativo nel concitato finale sbagliando i liberi del potenziale -1. Impalpabile invece Spissu, incapace di bissare quanto fatto nel primo episodio.