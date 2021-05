Playoff Serie A: Milano parte subito forte, +26 contro Trento  

BASKET

Non c’è partita in gara-1 fra l’Olimpia e l’Aquila Basket: al Forum finisce 88-62 con 16 di Shields, 13 di Punter e 12 di Hines

Iniziano con la netta affermazione dell’Ax Armani Exchange Milano sulla Dolomiti Energia Trento, per 88-62, i playoff scudetto della Serie A di basket. In gara-1 al Forum di Assago non c’è partita: gli ospiti resistono solo nel primo quarto, chiuso sul -6, poi crollano sotto i colpi di Shields (16 punti), Punter (13) e Hines (12). Ai trentini non bastano i 16 di Browne. Si replica fra ventiquattr’ore in gara-2, sempre in casa dell’Olimpia. ipp

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 88-62

Pronostico ampiamente rispettato al Forum di Assago, dove la testa di serie numero uno di questi playoff, nonché candidata principale per la conquista del Tricolore, ha agilmente la meglio in gara-1 di playoff scudetto su una Dolomiti Energia che soltanto nel primo quarto (in cui raggiunge anche i cinque punti di vantaggio, prima di chiudere sotto 20-26) riesce a dare l’impressione di potersela giocare. Milano, infatti, vola grazie al 23-14 di parziale nella seconda frazione, guidata da un attacco bilanciato in cui tutti si rendono utili senza acuti particolari da parte dei singoli, e vola verso il successo dopo l’intervallo, quando si scatenano Shavon Shields, autore di 16 punti complessivi, Kevin Punter, che ne mette a segno 13, e Kyle Hines, che ne aggiunge 12. Trento non ha contromisure adeguate contro la profondità del roster a disposizione di coach Ettore Messina e nonostante la volontà e il talento di Gary Browne (16 i suoi punti) non riesce mai a rientrare in partita. Per l’Olimpia sfiorano poi la doppia cifra Gigi Datome e Riccardo Moraschini (9 per entrambi), ma non serve strafare per trovare il successo alla sirena finale, con un netto 88-62. L'Aquila Basket di coach Lele Molin dovrà necessariamente rispondere con un altro approccio in gara-2, in programma domani sempre al Forum, se vorrà pareggiare la serie.