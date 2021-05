Playoff Serie A: è Venezia a volare in semifinale, Sassari sconfitta in gara-5

BASKET

La Dinamo domina i prima tre quarti (va anche sul +19), prima di capitolare 93-91 nel finale sotto i colpi di Daye e Tonut

Venezia è l’ultima squadra a raggiungere la semifinale playoff della Serie A di basket: Sassari è battuta 93-91 con una rimonta pazzesca. Dopo un primo quarto equilibrato (24-23), la Dinamo prende il largo: Bilan e Kruslin trascinano Pozzecco sul 36-49 all’intervallo lungo. Il Banco di Sardegna allunga sul 63-77 a 10 minuti dal termine, ma nell’ultimo quarto la Reyer rimonta la formazione sarda grazie ai colpi di Daye e Tonut. Ora affronterà Milano.

La pazzesca rimonta di Venezia contro Sassari in gara-5 regala la semifinale playoff contro l’Olimpia Milano. La tripla di Gentile apre la partita. Vidmar realizza da sotto i primi punti per la Reyer e lo stesso firma il 4-2. Primi punti anche per Daye e per Cerella, che non fallisce dall’angolo. La Dinamo resta aggrappata e trova il vantaggio 11-12 con una bomba di Burnell. Da tre anche per Tonut e Bendzius, poi 2+1 di Bilan e Sassari tocca il +4 (14-18). Daye effettua il controsorpasso ma, dopo una tripla di Katic, Watt e Cerella registrano un 5-0 di parziale. I liberi di Happ chiudono i primi dieci minuti con il risultato che dice 24-23. I sardi pareggiano 27-27 con Katic; Tonut inventa e trova due punti ma la tripla di Kruslin vale il 29-33. Viene poi sanzionato un tecnico a coach De Raffaele dopo due punti di Gentile e Spissu: con i liberi di Bilan, Sassari va avanti 31-40. Stone chiude il parziale avversario con una tripla dall’angolo, ma sale in cattedra ancora Kruslin: tripla e due tiri liberi per il croato. Il Banco di Sardegna prende il largo con Happ nel finale e chiude all’intervallo lungo sul 49-36.

Gentile e Bendzius fanno 0-4 a inizio ripresa; la schiacciata di Bilan vale il 44-58 al 23’ con il libero aggiuntivo. Il numero 2 strappa il +16, ma la Reyer indovina uno dei rari contropiedi segnando con Tonut. Bilan risponde a tono a Watt (49-62). Botta e risposta tra Cerella e Burnell. Sassari trova il massimo vantaggio di +19 (52-71). Lo scarto non si muove: solo sulla sirena Jerrells trova tre liberi sul fallo di Treier. 63-77 al 30’. In avvio di ultimo quarto gli ospiti non pungono e la Reyer ne approfitta: tripla di Stone fuori equilibrio al 24esimo secondo, 2/2 di Daye 2/2 e contropiede di Chappell per il -4. De Nicolao risponde a Bilan con cinque punti consecutivi e pareggia con 2'02". Lo stesso numero 10 firma prima il -3 e poi il pareggio. Canestro di Bilan; Bendzius è glaciale dalla lunetta. Chappell accorcia a -2 e gli arbitri fischiano un fallo in attacco a Spissu: Tonut va da tre e vale il sorpasso definitivo negli ultimi secondi: 93-91 è il risultato finale.