Playoff Nba: orgoglio Minnesota, Dallas ko

I Timberwolves vincono 105-100 in Texas e annullano il primo match point dei Mavericks: serie sul 3-1

© Getty Images Nei playoff Nba, Minnesota vince la sua prima partita nella serie contro Dallas, che invece fallisce il primo match point per volare alle Finals. In gara-4 finisce 105-100 per i Timberwolves, trascinati da Anthony Edwards che mette a referto 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Inutile la tripla doppia di Doncic (28+15+10): i Mavericks sono comunque avanti 3-1 e avranno in gara-5 la seconda occasione per chiudere i conti.

Probabilmente è tardi per parlare di serie riaperta, ma Minnesota riesce almeno ad evitare il 4-0 nella finale di Conference contro Dallas: i Timberwolves si impongono 105-100 in Texas e portano la serie sul 3-1 per i Mavericks, che falliscono in casa il primo match point. Match in equilibrio dopo l'intervallo lungo (49-49) e per quasi tutta la gara. Gli ospiti sembrano scappare quando, nei minuti conclusivi, si portano sul 100-92, ma la tripla del solito Luka Doncic vale il 103-100 a 13 secondi dalla fine. A chiudere i conti è allora il canestro di Naz Reid, che fissa il risultato sul 105-100. A trascinare Minnesota è Anthony Edwards, che va ad un assist dalla tripla doppia realizzando 29 punti e 10 rimbalzi, mentre sono 25 per Karl-Anthony Towns che risponde così alle critiche ricevute dopo gara-3.

Successo importante perché arriva anche con le rotazioni ridotte al minimo: solo tre, infatti, i panchinari, dai quali arrivano inoltre appena 14 punti. A Dallas, invece, non basta l'ennesima tripla doppia di Luka Doncic (28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), con Kyrie Irving che stavolta stecca: chiude a quota 16 con il 33% al tiro (6/18). Poco male: la serie si sposta ora in Minnesota, ma sarà il secondo match point per i Mavericks che potranno chiudere i conti sia in gara-5 che, eventualmente, in gara-6 che si giocherebbe ancora in Texas. E intanto, Boston attende di conoscere la sua avversaria alle Finals.