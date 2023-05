Playoff Nba: Miami vince gara-7 a Boston, è alle Finals contro Denver

NBA PLAYOFF

Gli Heat si impongono 103-84 nel decisivo match del TD Garden: sfideranno i Nuggets per l'anello. Butler mattatore con 28 punti

© Getty Images Le Nba Finals saranno tra Miami e Denver. Gli Heat, infatti, vincono 103-84 la decisiva gara-7 del TD Garden contro Boston, si prendono il titolo della Eastern Conference e chiudono sul 4-3, evitando così la storica rimonta dei Celtics e raggiungendo la serie decisiva che sarà contro Jokic e compagni. Dominio da parte di Butler (28 punti) e compagni, che scappano via già nel primo tempo e allungano definitivamente nell'ultimo quarto.

Niente storica rimonta, niente replay del 2022. Stavolta, è Miami a prendersi tutto: gara-7, il titolo della Eastern Conference e la qualificazione alle Nba Finals, la seconda nelle ultime quattro edizioni. Al TD Garden finisce 103-84 per gli Heat contro Boston, che non riesce a completare la rimonta che avrebbe reso la formazione di Mazzulla la prima nella storia a ribaltare uno 0-3 in una serie. Sin da subito non c'è storia: all'intervallo lungo gli ospiti sono infatti avanti 52-41, un +11 che mette subito le cose in chiaro. E nel secondo tempo non va molto meglio: Boston riesce a recuperare soltanto un punto, con Miami che scappa via definitivamente nel corso degli ultimi 12 minuti di una strepitosa serie che, però, proprio nel suo ultimo atto vede un dominio da parte di una delle due squadre.

Jimmy Butler, che lo scorso anno dopo il ko in gara-7 si presentò ai microfoni preannunciando che Miami sarebbe stata ancora lì a lottare per le Finals, mantiene la promessa ed è il top scorer della serata con 28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, con 12/28 dal campo e 3/7 dall'arco. Ma il leader degli Heat è ben aiutato da Martin e Adebayo, entrambi in doppia doppia con 10 rimbalzi ma rispettivamente con 26 e 12 punti. Robinson e Vincent completano il quintetto in doppia cifra (10). Tra le fila di Boston, invece, solo in tre superano quota 10: sono Brown (19), White (18) e Tatum, che pur chiudendo a 14 con 11 rimbalzi saluta i playoff con un deludente 5/13 al tiro. Si rivela così vincente la scelta di Miami di prenotare il volo per Denver dopo gara-7: nella notte italiana tra giovedì e venerdì inizieranno le Nba Finals proprio in Colorado, in casa dei Nuggets. Gli Heat sognano un titolo che manca da dieci anni, vale a dire dal trionfo targato LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh e Ray Allen.