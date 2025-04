Playoff Nba: Miami ko in casa, Cleveland avanti 3-0

I Cleveland Cavaliers hanno battuto Miami per 124-87, infliggendo agli Heat la peggiore sconfitta nei playoff nella storia della franchigia e portandosi sul 3-0 nella serie del primo turno della Eastern Conference. Vinte le prime due partite in casa, i Cavs non hanno risentito del trasferimento della sfida in Florida, hanno reagito subito alla partenza forte di Miami e preso il largo già alla fine del primo quarto, chiudendo con ben sei dei loro giocatori in doppia cifra. Lunedì potranno già chiudere la serie in caso di nuova vittoria sul campo degli Heat.