Playoff Nba: Knicks avanti, Clippers-Nuggets a gara 7

Due le partite dei playoff di basket Nba disputate nella notte. I New York Knicks superano 116-113 i Detroit Pistons in trasferta e passano al secondo turno con la serie chiusa sul 4-2. Show di Jalen Burnson, autore di 40 punti, per la squadra della Grande Mela. Ai padroni di casa non bastano i 23 punti messi a segno da Cade Cunningham. Servirà, invece, la 'bella' per decidere la sfida tra i Los Angeles Clippers e i Denver Nuggets, ora sul 3-3. In gara 6, all'Intuit Dome in California, i Clippers vincono 111-105 grazie alla doppia doppia del solito Kawhi Leonard, autore di 27 punti e 10 rimbalzi. Inutili per i Nuggets i 25 di Nikola Jokic.