Playoff Nba: Dallas batte ancora Minnesota nel finale

Le triple di Irving e Doncic nel finale valgono il 109-108: serie sul 2-0 per i Mavericks

© Getty Images Nei playoff Nba, Dallas vince 109-108, si impone ancora in Minnesota e si porta sul 2-0 nella serie che vale le Finals. E i protagonisti sono ancora Kyrie Irving e Luka Doncic, che mettono a referto le due triple fondamentali per rimontare da 108-103 in favore dei Timberwolves a poco più di un minuto dalla fine. Per lo sloveno è ancora tripla doppia: 32 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. E ora, i Mavericks giocheranno gara-3 e gara-4 in casa.

Il 109-108 che permette a Dallas di battere Minnesota e avvicinare le Finals è l'ennesima meraviglia firmata da Kyrie Irving e Luka Doncic. A poco più di un minuto dalla fine, quasi al termine di un match in cui i Timberwolves sono avanti prima 55-37, poi 60-48 (all'intervallo lungo), i padroni di casa conducono 108-103. Poi arrivano l'ex Cleveland e lo sloveno e si mettono in testa di vincerla. Il primo segna dall'angolo la tripla che rimette tutto in discussione, il secondo fa girare la testa a Gobert prima di trovare, sempre dall'arco, il 109-108 a 3" dalla sirena. Inutile il successivo tentativo di Reid di ribaltarla: Dallas si porta sul 2-0 nella serie che vale l'accesso alle Finals. Ma non è solo nell'ultimo minuto che Doncic e Irving danno spettacolo: lo sloveno mette a referto l'ennesima tripla doppia da 32 punti, 13 assist e 10 rimbalzi, mentre l'ex Brooklyn ne realizza 20 con 6 passaggi vincenti. Un ottimo aiuto lo danno anche Gafford (16) e Lively (14 dalla panchina). Ai Timberwolves non bastano invece i 21 di Edwards, i 23 di Reid (non in quintetto titolare) e i 18 di Conley, mentre Gobert (16) e Towns (15) non offrono la loro miglior versione. E adesso è 2-0 per Dallas, che è a due vittorie dalle Finals e giocherà gara-3 e gara-4 in Texas. Guai, però, a dare per scontato quello che in Nba chiamano "sweep" (il 4-0): Minnesota ha vinto tre delle quattro partite necessarie per battere i campioni in carica dei Nuggets proprio a Denver.