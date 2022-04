Playoff Nba: Boston esulta sulla sirena, ad Atlanta non basta Gallinari, ok Bucks e Suns  

playoff nba

I Celtics conquistano gara 1 su Brooklyn per 115-114, Hawks sconfitti da Miami, Milwaukee e Phoenix superano Chicago e New Orleans

Si concludono tutte le prime gare dei quarti di finale nei playoff Nba. Nella notte italiana vincono Miami, Boston, Milwaukee e Phoenix. Nella Eastern Conference gli Heat si liberano 115-91 degli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari (migliore dei suoi con 17 punti), i Celtics ringraziano Tatum che beffa sulla sirena i Brooklyn Nets per 115-114, i campioni in carica battono 93-86 Chicago. A Ovest invece Suns senza problemi nel 110-99 su New Orleans. Getty Images

PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 110-99

Phoenix sempre in controllo e sempre in vantaggio in gara 1 contro New Orleans nell’unica partita della Western Conference della notte. Una progressione continua per i Suns, che volano fino a un massimo vantaggio di +23 nel terzo quarto trascinati da Paul e Booker (rispettivamente 30 e 25 punti). Ai Pelicans non bastano i 25 di McCollum. Appuntamento a mercoledì notte per gara 2.

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 93-86

Iniziano nel migliore dei modi i playoff per i campioni in carica della Nba: Antetokounmpo fa la voce grossa con 27 punti e 16 rimbalzi vincendo anche la sfida nella sfida con Vucevic (24 punti e 17 rimbalzi). I Bucks scappano subito nel primo quarto e sembra non esserci partita, dopo l’intervallo però lo scatto d’orgoglio di Chicago porta a una clamorosa rimonta, ci vuole quindi la migliore Milwaukee per piazzare l’accelerazione decisiva nel finale. Gara 2 in programma giovedì notte alle 3.30.

BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 115-114

Tatum fa esplodere il Garden alla sirena regalando il primo punto della serie a Boston. Una giocata incredibile sul 113-114 che ribalta il risultato all’ultimo decimo di secondo dopo una partita bellissima e ricca di colpi di scena. Proprio Tatum (31 punti totali per lui) trascina i Celtics mentre Brooklyn, nonostante i 39 di Irving, subisce una clamorosa beffa dopo che era riuscita a raddrizzare la partita rimontando da -15 a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto. Si prevede una gara 2 incandescente, giovedì all’una di notte ancora a Boston.

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 115-91

Robinson (27 punti) e Butler (21) trascinano Miami alla vittoria in gara 1 contro Atlanta, che si aggrappa a Danilo Gallinari (miglior marcatore dei suoi con 17 punti) ma non basta. L’andamento è già chiaro poco prima dell’intervallo lungo quando gli Heat allungano fino a +21, i padroni di casa dilagano poi anche nel terzo quarto creando un abisso tra loro e gli avversari. Nell’ultima frazione è solo questione di amministrare, appuntamento a gara 2 per mercoledì notte sempre a Miami.