Playoff Eurolega: Milano cede in gara 1 a un super Efes  

EUROLEGA PLAYOFF

L'Olimpia dura un tempo, i campioni in carica accelerano ad inizio ripresa e si impongono 64-48

Va all'Anadolu Efes la gara 1 dei playoff di Eurolega: al Forum, infatti, i campioni d'Europa in carica battono 64-48 l'Olimpia Milano, che regge un tempo per poi cedere a inizio ripresa. I turchi, già capaci di accelerare nel secondo quarto (18-10), prendono il largo nel terzo (17-8) dopo il 29-26 dell'intervallo lungo. Larkin e Micic mettono a referto 16 punti, mentre il migliore tra gli uomini di Messina è Melli, a quota 10. Eurolega: gli scatti di Milano-Efes

























Inizia nel peggiore dei modi la serie dei playoff in Eurolega di Milano. L'Olimpia, infatti, perde 64-48 gara 1 in casa contro l'Anadolu Efes, che si porta subito sull'1-0 e ribalta parzialmente il fattore campo. I campioni d'Europa in carica accelerano nettamente nella fase centrale di gara di fronte a una squadra, quella di Messina, in parte irriconoscibile in fase di attacco e difesa. Se l'avvio sembra incoraggiante, come testimonia il 16-11 del primo quarto, a preoccupare l'Armani è sicuramente il periodo di quasi 7 minuti che non porta neanche un canestro alla formazione di casa: ne approfittano i turchi, che con un parziale di 11-0 sembrano prendere il largo. A sbloccare l'Olimpia sono le tre triple di Bentil, che permette alla squadra capace di chiudere al terzo posto la Regular Season di terminare il primo tempo a un solo possesso pieno di distanza: 29-26 per l'Efes a metà gara.

Il secondo periodo, però, è un primo indizio verso la vittoria dei campioni d'Europa in carica: il secondo, che costituisce una prova, è il 17-8 del terzo periodo, che consente all'Efes di prendere il largo. Ad aiutare i turchi sono sicuramente Shane Larkin e Vasilije Micic, che a fine gara chiudono entrambi da top scorer con 16 punti. La gara termina ben prima della sirena finale, con l'Olimpia che non riesce mai a riportarsi sotto i 9 punti di distacco: finisce 64-48, con l'Anadolu che conquista l'1-0 nella serie. A Milano spetta il compito di pareggiare in gara 2, sempre al Forum, per poi cercare l'impresa a Istanbul, già espugnata 83-77 in Regular Season. Ma di fronte a questo Efes, già in formato playoff, sarà tutta un'altra storia: serviranno ben più dei soli 10 punti di Melli, miglior realizzatore per la formazione di Messina, mentre Bentil si ferma a 9 e Hall, Daniels e Shields non vanno oltre quota 8.