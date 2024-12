Pistoia: risoluzione con Cemmi, in prima squadra arriva Agostini

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto professionistico con la guardia Leonardo Cemmi: al ragazzo il club augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera. Contestualmente la società annuncia che farà parte della prima squadra la guardia classe 2007 Lorenzo Agostini, già all’interno del roster dell’Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior: 190 centimetri per 83 chilogrammi, è arrivato in biancorosso nell’estate scorsa. Cresciuto nel settore giovanile della Vanoli Cremona, ha poi giocato nei campionati Under17 e Under19 con la Vis 2008 Ferrara.